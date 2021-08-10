***KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [KTSKR]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (KTSKR) payında 11/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ile "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 10/09/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957000BIST