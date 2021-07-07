***KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KTSKR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKütahya Şeker Fabrikası payları, 08/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai ve BIST Gıda İçecek endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 46.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise % 18 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKUTAHYA SEKER FABRIKASI XUTUM 08/07/2021KUTAHYA SEKER FABRIKASI XTUMY 08/07/2021KUTAHYA SEKER FABRIKASI XBANA 08/07/2021KUTAHYA SEKER FABRIKASI XHARZ 08/07/2021KUTAHYA SEKER FABRIKASI XUSIN 08/07/2021KUTAHYA SEKER FABRIKASI XGIDA 08/07/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947908BIST