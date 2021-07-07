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***KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

07.07.2021 18:30



***KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Kütahya Şeker Fabrikası payları, 08/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai ve BIST Gıda İçecek endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 46.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise % 18 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
KUTAHYA SEKER FABRIKASI XUTUM 08/07/2021
KUTAHYA SEKER FABRIKASI XTUMY 08/07/2021
KUTAHYA SEKER FABRIKASI XBANA 08/07/2021
KUTAHYA SEKER FABRIKASI XHARZ 08/07/2021
KUTAHYA SEKER FABRIKASI XUSIN 08/07/2021
KUTAHYA SEKER FABRIKASI XGIDA 08/07/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947908


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 10,52 19.899.621 % 9,93  
KAPLM 21,30 16.210.061 % 9,91  
IDGYO 1,92 25.367.099 % 9,71  
AGYO 2,29 38.677.744 % 9,57  
PRKAB 12,78 69.419.413 % 8,67  
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Euro 10,2640 10,2710 % -0,03  
Sterlin 11,9508 12,0107 % 0,00  
Frank 9,3558 9,4122 % -0,02  
Riyal 2,3112 2,3228 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 7,78  
Altın Gr. 504 504 1,96  
Cumhuriyet 3.340 3.394 4,00  
Tam 3.324 3.407 -2,36  
Yarım 1.606 1.648 -1,14  
Çeyrek 806 824 -0,57  
Gümüş.Ons 26,10 26,13 -0,04  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,01  
B. Petrol 73,08 73,08 -1,45  
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