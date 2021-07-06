***KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
06.07.2021 18:14
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KTSKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
06/07/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
9.368.780
Baz Fiyat (TL)
21
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/07/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
01-02/07/2021
Açıklamalar
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 46.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz sonucu satılan 9.368.780 TL nominal değerli paylar 08/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 21 TL/pay baz fiyat, "KTSKR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947014
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0305
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7041
En Düşük
8,6270
18:0510,2914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
18:05504,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,39
|Açılış
|: 504,66
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|7,26
|19.231.464
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|2.669.560
|% -10,00
|
|FADE
|21,88
|60.910.702
|% -7,37
|
|NIBAS
|12,15
|9.082.075
|% -6,47
|
|DIRIT
|3,52
|561.323
|% -6,13
|
|MERIT
|16,07
|894.166
|% -5,86
|
|GARAN
|8,61
|1.554.331.737
|% -0,35
|
|THYAO
|13,88
|826.782.545
|% -1,70
|
|EREGL
|18,02
|520.922.619
|% -1,10
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,37
|494.871.444
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,22
|492.060.059
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.554.331.737
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,33
|144.805.440
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|127.226.623
|% -0,78
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6917
|8,6949
|% 0,35
|
|Euro
|10,2842
|10,2914
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9648
|12,0248
|% 0,00
|
|Frank
|9,3694
|9,4259
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3110
|2,3226
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|12,60
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,04
|75,04
|-2,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem