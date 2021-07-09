***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 14:48
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949975
BIST
14:431.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:438,6740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:4310,3010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0152
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
14:43502,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,77
|Açılış
|: 502,27
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:43
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|AVGYO
|3,19
|22.584.842
|% 5,98
|
|TIRE
|7,93
|41.080.337
|% 5,87
|
|SANFM
|20,68
|11.893.768
|% 5,73
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|FADE
|17,47
|36.613.866
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.486.761
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|229.467.480
|% -9,84
|
|IDEAS
|55,35
|8.529.213
|% -8,06
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,26
|492.576.739
|% 2,54
|
|THYAO
|13,67
|450.708.267
|% 0,07
|
|GARAN
|8,50
|416.420.799
|% -0,70
|
|EREGL
|18,01
|400.076.606
|% 2,56
|
|PETKM
|5,42
|295.249.100
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|229.467.480
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,84
|173.661.916
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,26
|492.576.739
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,27
|140.160.287
|% 0,89
|
|PETKM
|5,42
|295.249.100
|% 1,50
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6693
|8,6740
|% -0,22
|
|Euro
|10,2840
|10,3010
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9597
|12,0197
|% 0,02
|
|Frank
|9,4513
|9,5082
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3071
|2,3186
|% -0,20
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,00
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|-18,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-19,62
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,49
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,74
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,76
|74,76
|0,64
|