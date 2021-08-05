***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2021 10:02
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954904
BIST
10:001.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,89
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.410
En Düşük
1.408
10:008,5486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0740
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,5731
En Düşük
8,4628
10:0010,1615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1212
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1691
En Düşük
10,0325
10:00497,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,29
|Açılış
|: 497,27
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler10:00
|VBTYZ
|20,90
|2.262.321
|% 10,00
|
|KTSKR
|32,22
|1.501.935
|% 9,97
|
|DAGI
|3,23
|5.297.484
|% 9,86
|
|IDGYO
|4,38
|3.076.757
|% 9,77
|
|BRKO
|1,25
|417.350
|% 5,93
|
|AGYO
|3,37
|2.250.607
|% -4,53
|
|EMNIS
|20,00
|11.960
|% -3,75
|
|OZRDN
|8,70
|78.500
|% -3,65
|
|METUR
|4,80
|564.115
|% -3,61
|
|SERVE
|15,02
|5.257
|% -2,72
|
|ESEN
|31,52
|122.754.944
|% 0,00
|
|GARAN
|9,02
|10.986.252
|% -0,88
|
|SISE
|7,78
|5.978.292
|% -0,26
|
|DAGI
|3,23
|5.297.484
|% 9,86
|
|DNISI
|11,32
|5.240.273
|% 0,00
|
|ESEN
|31,52
|122.754.944
|% 0,00
|
|TSKB
|1,31
|3.471.391
|% 0,00
|
|ODAS
|1,35
|3.554.287
|% 0,00
|
|DAGI
|3,23
|5.297.484
|% 9,86
|
|IHLGM
|1,00
|1.432.990
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-1,68
|
|Altın Gr.
|498
|499
|4,53
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,07
|
|B. Petrol
|70,09
|70,09
|-0,29
|