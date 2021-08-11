***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 10:06
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KTSKR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957157
BIST
11:231.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,13
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
11:238,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0305
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6380
En Düşük
8,4782
11:2310,1199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0262
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1330
En Düşük
10,0616
11:23479,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,28
|Açılış
|: 479,84
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:23
|MARKA
|5,06
|2.990.688
|% 10,00
|
|DAGI
|4,71
|30.580.685
|% 9,79
|
|KARYE
|12,91
|84.191.494
|% 8,67
|
|SELGD
|6,68
|14.798.233
|% 8,27
|
|FORMT
|1,33
|10.426.684
|% 7,26
|
|IDGYO
|3,63
|278.036
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,40
|34.967.216
|% -8,07
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,85
|27.984.243
|% -6,87
|
|EDATA
|16,38
|11.348.377
|% -6,40
|
|KRDMD
|8,02
|618.106.953
|% 0,12
|
|SISE
|8,39
|473.862.850
|% 0,00
|
|EREGL
|19,94
|402.298.390
|% 1,17
|
|GENIL
|16,69
|386.858.168
|% 6,10
|
|GARAN
|9,09
|330.131.082
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,02
|618.106.953
|% 0,12
|
|SISE
|8,39
|473.862.850
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|138.966.141
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,86
|91.190.940
|% 0,54
|
|GARAN
|9,09
|330.131.082
|% -0,22
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6264
|8,6291
|% 0,35
|
|Euro
|10,1108
|10,1199
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,8813
|11,9409
|% 0,26
|
|Frank
|9,2995
|9,3555
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2920
|2,3035
|% 0,37
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,18
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|70,80
|70,80
|0,17
|
Seans Raporu
11:23
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11:35XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 4, 505.00 milyon TL de
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11:35SNGYO
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 397, 955 adet işlem
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11:34MAKTK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 751, 993 adet işlem
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11:33ZOREN
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 808, 092 adet işlem
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11:31KRSTL
Yüzde -24.02 oranında düşüşle 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 527, 013 adet işlem