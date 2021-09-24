***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 10:26
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965092
BIST
10:151.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -9,99
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.390
10:158,8380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0761
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8563
En Düşük
8,7526
10:1510,3843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0752
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,4115
En Düşük
10,2810
10:15499,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 8,42
|Açılış
|: 499,33
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
499,48
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler10:15
|RALYH
|5,13
|4.823.190
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|534.993
|% 8,89
|
|KRGYO
|6,28
|1.573.630
|% 8,46
|
|OYLUM
|11,44
|7.068.901
|% 8,13
|
|ISBTR
|30.900,00
|30.900
|% 6,55
|
|KTSKR
|54,95
|2.874.489
|% -7,80
|
|GUBRF
|45,62
|1.260.972
|% -4,92
|
|YAPRK
|29,10
|157.366
|% -4,84
|
|AKYHO
|2,38
|8.699.833
|% -4,42
|
|DESPC
|10,19
|3.628.886
|% -4,32
|
|KIMMR
|4,42
|178.664.709
|% 4,49
|
|THYAO
|13,47
|161.185.727
|% 1,05
|
|EKGYO
|1,81
|107.618.902
|% -0,55
|
|SISE
|8,15
|88.816.425
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,37
|64.755.994
|% -0,84
|
|EKGYO
|1,81
|107.618.902
|% -0,55
|
|KIMMR
|4,42
|178.664.709
|% 4,49
|
|YKBNK
|2,37
|64.755.994
|% -0,84
|
|ODAS
|1,38
|15.867.731
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,29
|31.613.734
|% -1,50
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8352
|8,8380
|% 0,87
|
|Euro
|10,3790
|10,3843
|% 0,73
|
|Sterlin
|12,0926
|12,1532
|% 0,89
|
|Frank
|9,5326
|9,5900
|% 1,00
|
|Riyal
|2,3529
|2,3647
|% 1,03
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|11,72
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,27
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,11
|
|B. Petrol
|77,45
|77,45
|0,22
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