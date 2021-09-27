***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2021 10:01
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KTSKR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965281
BIST
11:211.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.392
11:218,8623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8433
11:2110,3721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0614
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3442
11:21499,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 499,23
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ORCAY
|17,32
|18.105.720
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|12.960.879
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.333.894
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|3.289.970
|% 9,94
|
|GEDIK
|7,35
|9.295.755
|% 9,87
|
|KTSKR
|50,50
|9.253.130
|% -6,05
|
|BJKAS
|5,90
|48.575.039
|% -4,07
|
|AGYO
|2,85
|10.744.843
|% -3,72
|
|KIMMR
|3,88
|102.452.852
|% -3,48
|
|KRGYO
|5,66
|7.788.355
|% -3,25
|
|THYAO
|13,59
|397.475.775
|% -0,22
|
|GARAN
|8,87
|383.189.833
|% 0,57
|
|TUPRS
|112,40
|174.059.931
|% 1,44
|
|SISE
|8,23
|164.068.325
|% 0,49
|
|PETKM
|6,37
|145.519.997
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,33
|141.680.650
|% 0,43
|
|GARAN
|8,87
|383.189.833
|% 0,57
|
|THYAO
|13,59
|397.475.775
|% -0,22
|
|KIMMR
|3,88
|102.452.852
|% -3,48
|
|SKBNK
|0,97
|22.505.104
|% -1,02
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8604
|8,8623
|% -0,04
|
|Euro
|10,3532
|10,3721
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,0926
|12,1533
|% 0,05
|
|Frank
|9,5047
|9,5620
|% -0,50
|
|Riyal
|2,3555
|2,3674
|% -0,04
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|1,75
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|78,17
|78,17
|0,94
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Seans Raporu
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