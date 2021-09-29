***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 11:14
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KTSKR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965664
BIST
11:021.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,20
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
11:028,8540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0163
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8878
En Düşük
8,8287
11:0210,3384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0392
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4068
En Düşük
10,3040
11:02494,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,58
|Açılış
|: 494,90
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler11:00
|EUYO
|3,71
|6.654.691
|% 9,76
|
|YONGA
|19,96
|105.868
|% 7,89
|
|ORCAY
|20,44
|152.418.688
|% 7,30
|
|FRIGO
|23,74
|18.616.131
|% 6,55
|
|KERVN
|0,58
|302.992
|% 5,45
|
|OYLUM
|10,37
|347.374
|% -9,98
|
|GARFA
|12,99
|2.818.502
|% -9,16
|
|KTSKR
|42,66
|72.806.876
|% -6,45
|
|DOGUB
|5,01
|5.948.727
|% -6,18
|
|GEDIK
|7,70
|25.015.586
|% -4,70
|
|GARAN
|8,98
|368.055.230
|% 1,58
|
|THYAO
|13,74
|292.345.161
|% -0,29
|
|KOZAL
|97,55
|213.438.571
|% 3,39
|
|TUPRS
|112,40
|177.310.246
|% -0,44
|
|ORCAY
|20,44
|152.418.688
|% 7,30
|
|GARAN
|8,98
|368.055.230
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,37
|69.960.506
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,21
|115.960.561
|% 0,77
|
|PEKGY
|0,99
|21.483.056
|% 3,13
|
|THYAO
|13,74
|292.345.161
|% -0,29
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8482
|8,8512
|% -0,22
|
|Euro
|10,3254
|10,3324
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,9289
|11,9887
|% -0,31
|
|Frank
|9,4831
|9,5403
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3525
|2,3643
|% -0,17
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|5,07
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,07
|
|B. Petrol
|77,38
|77,38
|-0,97
|