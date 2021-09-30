***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2021 10:26
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KTSKR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965832
BIST
11:261.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.397
En Düşük
1.390
11:268,8960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0210
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
11:2610,3383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0174
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
11:26494,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 494,79
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler11:26
|VBTYZ
|20,74
|52.635.080
|% 9,97
|
|LINK
|29,62
|7.957.652
|% 8,26
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|ATAGY
|4,17
|12.586.107
|% 6,11
|
|ERSU
|4,40
|35.326.764
|% 5,77
|
|RALYH
|5,87
|209.829
|% -9,97
|
|OYLUM
|9,34
|712.969
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,58
|56.559.236
|% -8,43
|
|BIOEN
|34,06
|58.607.706
|% -7,40
|
|MANAS
|16,13
|23.024.721
|% -6,71
|
|THYAO
|14,03
|405.887.586
|% 1,81
|
|GARAN
|9,03
|349.985.899
|% -0,33
|
|SISE
|8,22
|316.409.126
|% 0,61
|
|TUPRS
|114,00
|262.827.852
|% 1,15
|
|KRDMD
|6,41
|252.555.018
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,38
|177.895.104
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,79
|104.607.099
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,41
|252.555.018
|% 1,58
|
|GARAN
|9,03
|349.985.899
|% -0,33
|
|SISE
|8,22
|316.409.126
|% 0,61
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8923
|8,8960
|% -0,24
|
|Euro
|10,3300
|10,3383
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,8943
|11,9539
|% -0,30
|
|Frank
|9,4748
|9,5319
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3601
|2,3719
|% -0,38
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|6,77
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,00
|
|B. Petrol
|78,34
|78,34
|0,25
|