***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 12:01
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966846
BIST
14:031.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,40
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
14:038,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0117
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
14:0310,2932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
14:03500,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,61
|Açılış
|: 500,10
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,26
BIST En Aktif Hisseler14:03
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.332.785
|% 9,93
|
|ALBRK
|1,81
|94.589.123
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.005.652
|% 9,59
|
|OYYAT
|30,48
|100.044.179
|% 9,40
|
|BIOEN
|24,30
|169.976.604
|% -10,00
|
|MARTI
|1,54
|13.259.582
|% -8,33
|
|KARYE
|15,15
|70.342.496
|% -8,18
|
|YUNSA
|15,62
|13.268.000
|% -7,41
|
|BSOKE
|2,73
|19.536.608
|% -5,86
|
|MAREN
|10,57
|820.077.167
|% 5,17
|
|GARAN
|9,27
|782.784.196
|% 0,54
|
|THYAO
|14,07
|590.127.585
|% 1,44
|
|TUPRS
|117,90
|522.883.056
|% 1,64
|
|SISE
|8,15
|297.352.701
|% 0,12
|
|SKBNK
|1,00
|111.404.243
|% 2,04
|
|GARAN
|9,27
|782.784.196
|% 0,54
|
|MAREN
|10,57
|820.077.167
|% 5,17
|
|YKBNK
|2,38
|188.967.402
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,81
|94.589.123
|% 9,70
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8572
|8,8589
|% 0,13
|
|Euro
|10,2662
|10,2932
|% -0,01
|
|Sterlin
|12,0366
|12,0970
|% 0,21
|
|Frank
|9,5176
|9,5749
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3557
|2,3676
|% 0,10
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-14,70
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|5,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|0,16
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|0,08
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,52
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|0,61
|