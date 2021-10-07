***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2021 12:56
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KTSKR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967910
BIST
15:401.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 22,19
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:408,8755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:4010,2783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0058
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:40501,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,60
|Açılış
|: 501,22
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:39
|DOBUR
|29,04
|3.830.577
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.642.443
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.276.795
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|26.583.866
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|7.043.991
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|27.209.804
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.888.425
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|398.440.748
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,20
|1.615.305.448
|% 1,64
|
|GARAN
|9,34
|823.785.456
|% 1,30
|
|THYAO
|14,07
|734.799.396
|% 2,63
|
|EREGL
|16,80
|653.951.914
|% 4,02
|
|ASELS
|15,38
|631.683.430
|% 3,71
|
|PETKM
|6,20
|1.615.305.448
|% 1,64
|
|GARAN
|9,34
|823.785.456
|% 1,30
|
|ODAS
|1,46
|123.963.501
|% 2,82
|
|EKGYO
|1,77
|123.706.984
|% 0,57
|
|GLYHO
|1,94
|123.664.875
|% 2,11
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8686
|8,8765
|% 0,07
|
|Euro
|10,2715
|10,2783
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,0352
|12,0956
|% 0,16
|
|Frank
|9,5366
|9,5940
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3602
|2,3720
|% 0,06
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-6,29
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-3,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|-5,30
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|-2,56
|
|Çeyrek
|802
|820
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|80,69
|80,69
|-0,39
|
Seans Raporu
15:39
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15:51XU030
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15:48KUYAS
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