***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 10:11
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KTSKR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012566
BIST
09:552.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,67
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.187
En Düşük
2.185
09:5514,8363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0075
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8558
En Düşük
14,7947
09:5516,3474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3955
En Düşük
16,2775
09:55926,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,05
|Açılış
|: 926,87
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler09:55
|AKGRT
|6,79
|162.833
|% 100,00
|
|FROTO
|316,00
|1.224.000.987
|% 4,29
|
|TATGD
|11,25
|215.856
|% 3,07
|
|KONKA
|13,49
|944.705
|% 3,06
|
|ANHYT
|15,50
|17.176.435
|% 1,64
|
|KAPLM
|66,20
|230.575
|% -2,65
|
|DGGYO
|10,08
|6.242.370
|% -2,04
|
|KGYO
|5,76
|9.792
|% -0,35
|
|DZGYO
|3,15
|20.227.054
|% -0,32
|
|TKNSA
|7,01
|134.148.709
|% -0,28
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 0,00
|
|THYAO
|28,22
|2.406.281.026
|% 0,43
|
|KRDMD
|15,33
|1.843.858.069
|% 0,00
|
|EREGL
|33,50
|1.489.638.134
|% 0,00
|
|HEKTS
|17,90
|1.376.597.818
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,31
|1.293.086.483
|% 0,00
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,02
|820.252.597
|% 0,00
|
|ODAS
|1,62
|317.262.486
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|421.432.094
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8294
|14,8374
|% 0,06
|
|Euro
|16,3159
|16,3558
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,4998
|19,5976
|% -0,21
|
|Frank
|15,8403
|15,9358
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9411
|3,9609
|% -0,09
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-0,96
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,24
|