***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:46
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030772
BIST
11:052.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,79
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.380
11:0515,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,3197
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8845
En Düşük
15,5343
11:0516,6762
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,4360
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,6762
En Düşük
16,2212
11:05928,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 17,44
|Açılış
|: 929,42
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
932,50
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler11:03
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,73
|16.535.069
|% 8,76
|
|ORCAY
|19,65
|155.378.579
|% 8,56
|
|TMPOL
|20,14
|41.964.849
|% 6,17
|
|TGSAS
|14,55
|12.621.463
|% 5,90
|
|GZNMI
|32,80
|2.932.615
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.900.325
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|MRGYO
|1,27
|16.377.500
|% -5,93
|
|SANKO
|13,09
|6.573.995
|% -5,21
|
|SISE
|19,49
|900.338.281
|% 0,98
|
|THYAO
|42,38
|866.660.373
|% -0,80
|
|KRDMD
|14,79
|422.022.013
|% -0,80
|
|GARAN
|14,89
|386.038.478
|% -0,53
|
|YKBNK
|4,31
|365.361.156
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,61
|238.687.121
|% -0,38
|
|YKBNK
|4,31
|365.361.156
|% -0,69
|
|DOHOL
|3,75
|189.148.254
|% 1,08
|
|SISE
|19,49
|900.338.281
|% 0,98
|
|AKBNK
|7,91
|295.747.896
|% -0,75
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8399
|15,8569
|% 2,03
|
|Euro
|16,6200
|16,6615
|% 2,59
|
|Sterlin
|19,6695
|19,7681
|% 3,07
|
|Frank
|15,8415
|15,9369
|% 2,59
|
|Riyal
|4,2206
|4,2418
|% 2,23
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|1,96
|
|Altın Gr.
|929
|930
|18,64
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,21
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,24
|