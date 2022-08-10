***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2022 17:17
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KTSKR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054236
BIST
17:292.821
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 35,61
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
17:2917,9047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:2918,5427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2650
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:291.035,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.035,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:27
|TMSN
|60,60
|119.180.124
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|386.165.777
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.609.841
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.007.155
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|18.215.199
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|14.690.564
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.516.702.510
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,55
|341.456.200
|% -9,40
|
|THYAO
|60,00
|4.412.590.560
|% 2,39
|
|YKBNK
|5,38
|2.416.966.132
|% 2,67
|
|AKBNK
|9,78
|1.905.316.704
|% 3,16
|
|EKGYO
|3,64
|1.754.009.256
|% 5,20
|
|GARAN
|16,72
|1.746.658.384
|% 4,30
|
|EKGYO
|3,64
|1.754.009.256
|% 5,20
|
|YKBNK
|5,38
|2.416.966.132
|% 2,67
|
|ODAS
|4,01
|1.184.826.798
|% -4,30
|
|ZOREN
|2,70
|787.140.895
|% 4,25
|
|ISCTR
|6,04
|1.361.891.216
|% 1,34
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8955
|17,9087
|% 0,05
|
|Euro
|18,5240
|18,5477
|% 1,48
|
|Sterlin
|21,8254
|21,9348
|% 1,20
|
|Frank
|18,9497
|19,0638
|% 1,28
|
|Riyal
|4,7445
|4,7683
|% -0,13
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|6,88
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,75
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.938
|7.001
|4,00
|
|Yarım
|3.381
|3.423
|2,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.711
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,09
|
|B. Petrol
|94,00
|94,00
|-2,31
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42FLAP
Yüzde 4.82 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 963, 059 adet işlem
-
17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 51 artarak (% 1.39 ) 3, 038
-
17:41DESA
Yüzde 4.31 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 387, 604 adet işlem
-
17:40SNGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 765, 241 adet işlem
-
17:39GSRAY
Yüzde 4.99 oranında artışla 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 309, 211 adet işlem