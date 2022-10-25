***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:01
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KTSKR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073794
BIST
14:284.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 29,39
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:2818,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:2818,3654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0337
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:28982,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,38
|Açılış
|: 982,55
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:26
|VKING
|11,00
|5.290.272
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|277.732.939
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.038.061
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.154.319
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|230.011.041
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|92.187.639
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|65.010.534
|% -9,95
|
|THYAO
|101,40
|3.564.050.209
|% 1,91
|
|SISE
|33,18
|2.033.647.595
|% 2,22
|
|SASA
|105,30
|1.933.798.385
|% 5,30
|
|AKBNK
|15,85
|1.770.617.183
|% 2,52
|
|ASELS
|32,38
|1.749.939.398
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,16
|668.854.854
|% 9,09
|
|TSKB
|3,14
|960.484.263
|% 8,28
|
|EKGYO
|4,68
|1.285.709.384
|% 1,08
|
|YKBNK
|9,68
|1.702.238.546
|% 3,31
|
|ISCTR
|10,03
|1.592.760.230
|% 3,83
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6071
|18,6080
|% 0,14
|
|Euro
|18,3587
|18,3654
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,9860
|21,0913
|% 0,34
|
|Frank
|18,4829
|18,5942
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,03
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-6,33
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|-37,00
|
|Tam
|6.631
|6.714
|-55,00
|
|Yarım
|3.231
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,29
|-0,22
|
|B. Petrol
|90,06
|90,06
|-1,15
|
Seans Raporu
14:26
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14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 98 artarak (% 0.94 ) 3, 553
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