***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 14:21
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093093
BIST
15:505.579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -47,73
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
15:5018,7486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
15:5019,9023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1362
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
15:501.117,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 11,29
|Açılış
|: 1.117,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler15:50
|EYGYO
|22,90
|14.672.030
|% 9,99
|
|SAMAT
|21,02
|43.071.444
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|73.220.312
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.432.196
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|322.827.787
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.232.274
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.927.009
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.728.635
|% -9,93
|
|LIDER
|89,00
|23.432.556
|% -8,62
|
|DIRIT
|5,85
|888.164
|% -7,73
|
|EREGL
|43,14
|8.786.254.991
|% 2,13
|
|KRDMD
|19,74
|6.503.811.127
|% 4,94
|
|EKGYO
|9,40
|5.927.900.907
|% -0,21
|
|ASELS
|66,00
|5.138.070.532
|% -4,49
|
|THYAO
|145,80
|5.064.894.923
|% -1,09
|
|EKGYO
|9,40
|5.927.900.907
|% -0,21
|
|KRDMD
|19,74
|6.503.811.127
|% 4,94
|
|EREGL
|43,14
|8.786.254.991
|% 2,13
|
|YKBNK
|11,82
|2.338.848.885
|% 0,77
|
|ISCTR
|12,80
|2.332.958.985
|% 1,03
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7412
|18,7486
|% 0,14
|
|Euro
|19,8914
|19,9023
|% 0,69
|
|Sterlin
|22,4988
|22,6116
|% 0,71
|
|Frank
|20,1107
|20,2318
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9708
|4,9957
|% 0,17
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|15,04
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,02
|
|Cumhuriyet
|7.511
|7.625
|41,00
|
|Tam
|7.542
|7.599
|24,00
|
|Yarım
|3.652
|3.715
|12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.857
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,54
|0,11
|
|B. Petrol
|79,29
|79,29
|-2,81
|
Seans Raporu
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