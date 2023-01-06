***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:40
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094740
BIST
11:005.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,07
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
11:0018,7891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
11:0019,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0304
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
11:001.110,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.110,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler11:00
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|DGATE
|18,54
|2.057.101
|% 9,96
|
|EGGUB
|101,20
|45.916.631
|% 6,86
|
|BFREN
|6.144,90
|142.179.917
|% 6,80
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|EYGYO
|18,56
|114.621.177
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|9.486.793
|% -9,98
|
|BRKVY
|23,70
|19.833.421
|% -9,54
|
|ULUFA
|6,81
|11.155.490
|% -8,84
|
|THYAO
|135,60
|3.205.675.867
|% 0,30
|
|EREGL
|39,72
|2.456.518.209
|% -0,90
|
|ASELS
|58,65
|1.799.284.268
|% -0,42
|
|EKGYO
|8,63
|1.422.274.399
|% 1,77
|
|KRDMD
|17,83
|1.288.850.692
|% -0,94
|
|EKGYO
|8,63
|1.422.274.399
|% 1,77
|
|YKBNK
|10,31
|778.294.785
|% -1,62
|
|KRDMD
|17,83
|1.288.850.692
|% -0,94
|
|EREGL
|39,72
|2.456.518.209
|% -0,90
|
|ISCTR
|11,33
|616.955.587
|% -0,18
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7847
|18,7891
|% 0,13
|
|Euro
|19,7718
|19,7948
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,2740
|22,3857
|% -0,06
|
|Frank
|19,9480
|20,0681
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9836
|5,0086
|% 0,13
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|5,60
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|3,92
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.539
|7.610
|22,00
|
|Yarım
|3.651
|3.720
|11,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,13
|0,10
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,18
|
Seans Raporu
11:00
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