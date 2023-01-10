***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:26
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099258
BIST
11:485.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 4,92
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
11:4818,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:4820,1663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:481.131,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.131,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:48
|EUHOL
|2,36
|52.471.649
|% 13,46
|
|SDTTR
|51,50
|2.898.781
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.049.386
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|33.188.475
|% 9,98
|
|HKTM
|74,55
|61.186.630
|% 9,96
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,36
|224.386.198
|% -8,17
|
|EGGUB
|103,10
|58.013.714
|% -7,20
|
|POLTK
|2.018,90
|31.340.068
|% -5,88
|
|THYAO
|137,50
|2.812.710.195
|% -0,65
|
|ASELS
|59,45
|2.573.922.716
|% 0,59
|
|EREGL
|39,94
|2.496.311.004
|% 0,30
|
|KRDMD
|18,92
|2.248.436.628
|% 0,69
|
|EKGYO
|8,90
|1.703.208.637
|% 1,95
|
|EKGYO
|8,90
|1.703.208.637
|% 1,95
|
|KRDMD
|18,92
|2.248.436.628
|% 0,69
|
|KATMR
|2,36
|224.386.198
|% -8,17
|
|YKBNK
|10,18
|924.192.567
|% 0,59
|
|SKBNK
|2,86
|193.588.957
|% 0,70
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,48
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,84
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.662
|7.721
|13,00
|
|Yarım
|3.722
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|-0,26
|
Seans Raporu
11:48
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