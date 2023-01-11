***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:20
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KTSKR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099851
BIST
11:154.973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -15,06
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:1518,7902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:1520,1802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0185
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:151.136,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.136,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:15
|SDTTR
|56,65
|4.058.179
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.085.261
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|37.101.336
|% 9,93
|
|ALFAS
|266,00
|87.405.475
|% 5,14
|
|KRVGD
|24,62
|59.120.240
|% 4,50
|
|CEOEM
|18,80
|15.734.692
|% -7,57
|
|UMPAS
|4,13
|361.470
|% -7,40
|
|PCILT
|29,66
|13.349.466
|% -6,61
|
|HKTM
|69,65
|234.594.755
|% -6,57
|
|EYGYO
|18,89
|97.941.417
|% -5,83
|
|HKTM
|69,65
|234.594.755
|% -6,57
|
|ENJSA
|30,84
|227.571.860
|% -1,34
|
|AHGAZ
|89,90
|150.973.006
|% -0,11
|
|GESAN
|194,90
|115.033.552
|% -1,71
|
|ERCB
|148,70
|99.161.287
|% -5,11
|
|IHLGM
|1,09
|23.144.131
|% -1,80
|
|ENJSA
|30,84
|227.571.860
|% -1,34
|
|SEGYO
|2,22
|15.299.088
|% -2,20
|
|HDFGS
|3,10
|19.097.397
|% -2,82
|
|FORMT
|1,89
|11.139.872
|% 0,00
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7823
|18,7902
|% 0,09
|
|Euro
|20,1738
|20,1802
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7621
|22,8762
|% 0,07
|
|Frank
|20,2863
|20,4085
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9864
|5,0114
|% 0,02
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,35
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.678
|7.745
|10,00
|
|Yarım
|3.729
|3.789
|5,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.894
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|79,67
|79,67
|-0,43
|