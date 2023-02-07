***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:21
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110306
BIST
10:074.852
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -77,89
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.823
10:0718,8352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
10:0720,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
10:071.135,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,00
|Açılış
|: 1.135,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler10:04
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|EMNIS
|49,42
|222.273
|% 9,97
|
|ONCSM
|103,10
|2.168.605
|% 9,80
|
|ZEDUR
|51,90
|71.259
|% 9,54
|
|NUHCM
|113,30
|3.885.739
|% 9,26
|
|VKING
|36,40
|770.442
|% -9,99
|
|ISBIR
|79,30
|39.650
|% -7,20
|
|SUMAS
|95,20
|47.600
|% -6,30
|
|CANTE
|67,65
|2.579.890
|% -6,04
|
|SANFM
|16,47
|64.891
|% -5,99
|
|ASELS
|56,75
|69.709.576
|% -3,49
|
|THYAO
|136,60
|53.810.350
|% -2,36
|
|KRDMD
|17,30
|50.898.845
|% -2,04
|
|KOZAL
|514,40
|48.275.336
|% -1,74
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,30
|50.898.845
|% -2,04
|
|OYAKC
|24,10
|44.402.616
|% 6,35
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,92
|27.259.745
|% -1,73
|
|YKBNK
|8,75
|14.485.802
|% -1,46
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8267
|18,8307
|% 0,02
|
|Euro
|20,2113
|20,2242
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,5983
|22,7116
|% 0,15
|
|Frank
|20,2455
|20,3674
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0038
|5,0289
|% 0,03
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|5,00
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|3,05
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.742
|7.811
|23,00
|
|Yarım
|3.782
|3.822
|11,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.911
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,09
|
|B. Petrol
|82,19
|82,19
|1,20
|