***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 11:56
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KTSKR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144346
BIST
13:154.536
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -81,61
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:1519,4745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0351
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:1521,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 21,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:151.243,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.243,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,65
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:13
|GRTRK
|25,74
|6.117.137
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|66.852.724
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.077.284
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.573.340
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|28.914.636
|% 9,98
|
|EGSER
|25,28
|85.633.708
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,71
|14.438.453
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.339.206
|% -9,97
|
|KAREL
|14,46
|52.696.706
|% -9,96
|
|HEDEF
|16,95
|11.210.999
|% -9,65
|
|THYAO
|127,40
|1.561.602.111
|% -0,31
|
|EUPWR
|78,95
|1.199.683.383
|% 9,96
|
|KOPOL
|48,74
|1.173.757.890
|% -2,52
|
|EREGL
|32,88
|1.136.799.177
|% -0,78
|
|SISE
|37,08
|934.674.214
|% 0,60
|
|EKGYO
|5,90
|471.607.787
|% -1,83
|
|YKBNK
|9,40
|558.366.091
|% -0,74
|
|ISCTR
|10,80
|418.063.561
|% -0,28
|
|AKBNK
|15,99
|618.913.978
|% -0,37
|
|KOZAL
|18,26
|708.263.134
|% -3,28
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4652
|19,4692
|% 0,15
|
|Euro
|21,3398
|21,3496
|% -0,09
|
|Sterlin
|24,1929
|24,3143
|% -0,16
|
|Frank
|21,5777
|21,7077
|% -0,28
|
|Riyal
|5,1759
|5,2018
|% 0,09
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|1,96
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|2,15
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-98,00
|
|Tam
|9.126
|9.289
|-64,00
|
|Yarım
|4.428
|4.536
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.217
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|-0,16
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-0,28
|