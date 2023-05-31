***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2023 10:02
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KTSKR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154863
BIST
11:024.960
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,15
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.962
11:0220,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2077
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
11:0222,2340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,2132
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,5298
En Düşük
22,0192
11:021.301,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.301,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler11:02
|COSMO
|75,90
|4.066.590
|% 10,00
|
|KONKA
|36,34
|51.145.206
|% 9,99
|
|GEREL
|20,58
|13.127.344
|% 9,94
|
|SEGYO
|2,33
|59.130.603
|% 8,37
|
|YESIL
|4,05
|76.958.826
|% 7,71
|
|YBTAS
|50.400,00
|453.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|6.466.947
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|134.520
|% -9,93
|
|PAMEL
|186,80
|19.067.244
|% -4,21
|
|SEKFK
|7,73
|7.424.061
|% -3,50
|
|THYAO
|148,90
|2.989.870.466
|% 1,29
|
|YKBNK
|10,17
|1.225.743.216
|% -0,97
|
|AKBNK
|16,19
|1.023.605.181
|% -1,10
|
|SISE
|41,46
|868.192.314
|% 0,01
|
|GARAN
|27,08
|844.784.947
|% -2,03
|
|YKBNK
|10,17
|1.225.743.216
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,38
|624.968.506
|% -0,27
|
|ISCTR
|11,44
|727.872.579
|% -1,38
|
|AKBNK
|16,19
|1.023.605.181
|% -1,10
|
|KATMR
|1,39
|55.810.839
|% 2,21
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6972
|20,7032
|% 1,01
|
|Euro
|22,1380
|22,2340
|% 0,97
|
|Sterlin
|25,5215
|25,6495
|% 0,92
|
|Frank
|22,6218
|22,7580
|% 0,67
|
|Riyal
|5,5035
|5,5311
|% 1,29
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-3,55
|
|Altın Gr.
|1.302
|1.302
|14,45
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.433
|4.613
|57,00
|
|Çeyrek
|2.223
|2.299
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|0,23
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|-0,40
|