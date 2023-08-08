***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2023 13:54
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182064
BIST
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15:097.432
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -38,06
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.399
En Yüksek
7.504
15:0927,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
15:0929,6075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0768
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5599
15:091.673,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,13
|Açılış
|: 1.673,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.672,95
BIST En Aktif Hisseler15:09
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.528.412.330
|% 10,00
|
|SARKY
|32,78
|89.193.591
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.332.615
|% 10,00
|
|TETMT
|740,00
|5.974.760
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|101.360.498
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKSUE
|34,56
|296.202.488
|% -8,57
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|261,80
|8.069.090.781
|% -1,91
|
|KOZAL
|28,24
|4.763.888.123
|% 3,29
|
|ASTOR
|115,60
|4.438.480.497
|% 7,74
|
|ISCTR
|16,37
|3.061.142.021
|% 1,24
|
|YKBNK
|14,88
|2.936.467.058
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,01
|1.950.028.301
|% -1,31
|
|AKFGY
|4,96
|1.012.977.589
|% -4,06
|
|YKBNK
|14,88
|2.936.467.058
|% 0,27
|
|SKBNK
|3,19
|599.751.390
|% 2,57
|
|ADESE
|2,03
|368.241.205
|% 7,41
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0147
|27,0202
|% 0,21
|
|Euro
|29,5801
|29,6075
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,2145
|34,3861
|% -0,52
|
|Frank
|30,6828
|30,8677
|% -0,36
|
|Riyal
|7,1803
|7,2163
|% 0,13
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-10,46
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|11.431
|11.604
|157,00
|
|Tam
|11.170
|11.252
|106,00
|
|Yarım
|5.589
|5.652
|53,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.826
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-1,78
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 29 kaybederek (% -0.55 ) 8, 043
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15:24XU100
Endeks 7, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 86, 159.00 milyon TL de
-
15:24ETILR
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 15.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 329, 666 adet işlem
-
15:23KORDS
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 85.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 976, 395 adet işlem
-
15:22ERSU
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 9.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 039, 254 adet işlem