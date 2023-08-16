***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2023 10:43
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185916
BIST
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13:267.686
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,05
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
13:2627,0613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
13:2629,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0663
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
13:261.658,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.658,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler13:26
|COSMO
|146,30
|28.508.748
|% 10,00
|
|AYEN
|41,62
|109.136.814
|% 9,99
|
|ARZUM
|36,34
|25.412.925
|% 9,99
|
|TETMT
|1.310,70
|18.134.416
|% 9,99
|
|BURCE
|145,40
|107.966.272
|% 9,98
|
|SDTTR
|324,00
|315.486.161
|% -10,00
|
|ONCSM
|212,80
|18.635.534
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|94.125.168
|% -9,94
|
|ADESE
|2,02
|573.643.900
|% -9,01
|
|GESAN
|94,85
|3.172.898.825
|% -8,18
|
|TUPRS
|119,10
|4.529.944.439
|% 4,11
|
|ASTOR
|135,40
|3.968.383.653
|% -2,87
|
|THYAO
|257,20
|3.797.945.044
|% -0,96
|
|KRDMD
|26,60
|3.215.680.605
|% 4,89
|
|GESAN
|94,85
|3.172.898.825
|% -8,18
|
|ZOREN
|5,19
|1.794.528.750
|% 4,22
|
|ADESE
|2,02
|573.643.900
|% -9,01
|
|YKBNK
|16,46
|2.924.468.888
|% -0,18
|
|EKGYO
|8,71
|1.337.139.155
|% 2,11
|
|KRDMD
|26,60
|3.215.680.605
|% 4,89
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0558
|27,0613
|% 0,02
|
|Euro
|29,5544
|29,5730
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3983
|34,5708
|% 0,47
|
|Frank
|30,6818
|30,8667
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1934
|7,2294
|% 0,10
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|4,76
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|5,28
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|-15,00
|
|Tam
|11.096
|11.164
|-20,00
|
|Yarım
|5.565
|5.608
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,77
|0,19
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|-0,14
|