***KTSKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2021 11:09
***KTSKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KTSKR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981377
BIST
12:261.951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 23,62
|Açılış
|: 1.945
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|Önceki Kapanış
|: 1.927
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1.953
En Düşük
1.943
12:2613,6976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1000
|Açılış
|: 13,6800
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|Önceki Kapanış
|: 13,8030
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13,8423
En Düşük
13,5189
12:2615,4563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1235
|Açılış
|: 15,4000
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|Önceki Kapanış
|: 15,5900
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15,6429
En Düşük
15,3191
12:26782,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -6,60
|Açılış
|: 782,69
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|Önceki Kapanış
|: 789,27
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792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler12:25
|PKENT
|5.418,60
|4.550.413
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.773.217
|% 9,99
|
|QNBFL
|108,70
|416.104
|% 9,96
|
|PCILT
|15,27
|3.634.611
|% 9,94
|
|RALYH
|12,63
|7.002.362
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|1.445.578
|% -9,95
|
|SODSN
|26,22
|744.019
|% -9,08
|
|KLGYO
|2,28
|145.582.276
|% -6,94
|
|ACSEL
|21,40
|35.889.380
|% -5,56
|
|SISE
|13,88
|1.560.407.503
|% 4,05
|
|KRDMD
|9,57
|1.279.855.571
|% 2,90
|
|THYAO
|19,28
|1.042.587.810
|% 3,16
|
|GARAN
|11,80
|1.033.494.395
|% -0,34
|
|ASELS
|22,70
|790.466.278
|% 0,71
|
|ODAS
|1,67
|294.101.420
|% 1,21
|
|YKBNK
|3,51
|527.650.810
|% -1,13
|
|KRDMD
|9,57
|1.279.855.571
|% 2,90
|
|SISE
|13,88
|1.560.407.503
|% 4,05
|
|TSKB
|1,64
|184.206.254
|% 0,61
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6952
|13,6968
|% -0,73
|
|Euro
|15,4279
|15,4735
|% -0,68
|
|Sterlin
|18,0851
|18,1758
|% -0,82
|
|Frank
|14,7367
|14,8255
|% -0,76
|
|Riyal
|3,6367
|3,6549
|% -0,81
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,63
|
|Altın Gr.
|783
|783
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|5.188
|5.267
|-35,00
|
|Tam
|5.160
|5.290
|-39,05
|
|Yarım
|2.494
|2.559
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|-9,45
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|1,51
|