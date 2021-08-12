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***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

12.08.2021 16:49



***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

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Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.05.2021
Tescil Tarihi
24.05.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.05.2021- sayı /10333
Açıklamalar

Şirketimizin 20.05.2021 tarihinde yapılan Olağan  Genel Kurul toplantısında,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak,Şirketimizin 2021 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak 'Eren Bağımsızlık Denetim Şirketi A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
24.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957603


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