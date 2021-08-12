***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.08.2021 16:49
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.05.2021
Tescil Tarihi
24.05.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.05.2021- sayı /10333
Açıklamalar
Şirketimizin 20.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak,Şirketimizin 2021 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak 'Eren Bağımsızlık Denetim Şirketi A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
24.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957603
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 33,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
18:058,5710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0539
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
18:0510,0784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0599
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
18:05481,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,94
|Açılış
|: 481,80
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|6,82
|27.888.268
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|4.030.184
|% 9,98
|
|BASGZ
|18,20
|193.081.462
|% 9,97
|
|EUKYO
|6,86
|4.923.414
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.153.847
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|158.290.980
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.081.156
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.639.654
|% -9,88
|
|DAGI
|4,25
|420.027.026
|% -9,77
|
|KUYAS
|2,52
|41.730.686
|% -8,70
|
|GARAN
|9,31
|1.883.516.883
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,11
|1.237.277.728
|% 2,92
|
|TUPRS
|98,40
|974.496.007
|% 1,97
|
|EREGL
|19,71
|795.516.328
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,50
|788.405.147
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,50
|788.405.147
|% 3,31
|
|GARAN
|9,31
|1.883.516.883
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,11
|1.237.277.728
|% 2,92
|
|GLYHO
|2,24
|189.079.673
|% -1,75
|
|DAGI
|4,25
|420.027.026
|% -9,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5669
|8,5710
|% -0,62
|
|Euro
|10,0675
|10,0784
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,8216
|11,8809
|% -0,84
|
|Frank
|9,2499
|9,3057
|% -0,73
|
|Riyal
|2,2803
|2,2917
|% -0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-3,13
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,12
|71,12
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
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17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
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17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD