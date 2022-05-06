***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.05.2022 16:43
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz 28.03.2022 tarih ve 2022/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
Bağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin , 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin (ara hesap dönemleri dahil) Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetimi için ‘'VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'' firmasının ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027283
BIST
17:432.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -18,04
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
17:4314,9491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0881
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
17:4315,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1237
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
17:43905,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,12
|Açılış
|: 905,83
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler17:41
|SMRTG
|20,48
|266.251.042
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|62.976.020
|% 9,99
|
|GEDZA
|25,58
|47.962.109
|% 9,97
|
|IMASM
|19,96
|16.818.835
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|102.177.564
|% 9,97
|
|PETUN
|24,14
|65.431.384
|% -9,18
|
|SELVA
|18,10
|27.861.365
|% -8,03
|
|ETILR
|9,13
|7.464.237
|% -7,78
|
|ODAS
|2,48
|470.436.506
|% -6,77
|
|ALCTL
|27,32
|40.971.599
|% -6,57
|
|SISE
|19,32
|5.267.026.361
|% 2,71
|
|THYAO
|42,06
|3.211.487.815
|% -1,45
|
|TUPRS
|251,60
|1.826.030.559
|% 2,57
|
|AKBNK
|8,71
|1.482.237.934
|% -0,80
|
|KOZAL
|184,40
|1.435.251.352
|% 3,77
|
|SISE
|19,32
|5.267.026.361
|% 2,71
|
|YKBNK
|4,82
|1.133.272.615
|% -0,41
|
|ODAS
|2,48
|470.436.506
|% -6,77
|
|AKBNK
|8,71
|1.482.237.934
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,67
|440.564.712
|% -1,48
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9482
|14,9544
|% 0,63
|
|Euro
|15,8263
|15,8376
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,3846
|18,4768
|% 0,45
|
|Frank
|15,1001
|15,1911
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9733
|3,9932
|% 0,62
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|7,73
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,12
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,29
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:55ADEL
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 24.92 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 191 adet işlem
-
17:54ODAS
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 167, 964 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SISE, KOZAA
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 89 kaybederek (% -1.03 ) 2, 190
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, CELHA, DYOBY, DENGE, IMASM, TIRE, ALKA, OLMK