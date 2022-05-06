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***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.05.2022 16:43
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   Şirketimiz 28.03.2022  tarih ve 2022/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
    
Bağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin , 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin (ara hesap dönemleri dahil) Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetimi için ‘'VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'' firmasının ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027283


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Altın Gr. 905 905 8,12  
Cumhuriyet 6.092 6.184 30,00  
Tam 6.062 6.216 39,70  
Yarım 2.930 3.007 19,21  
Çeyrek 1.470 1.504 9,60  
Gümüş.Ons 22,44 22,47 -0,07  
Gümüş Gr. 10,77 10,78 0,02  
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