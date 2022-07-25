***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.07.2022 17:31
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.07.2022
Tescil Tarihi
25.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.07.2022-10624
Açıklamalar
Bağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin , 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin (ara hesap dönemleri dahil) Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetimi için ‘'VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'' firması ile sözleşme imzalanmasına ilişkin olarak 06.07.2022 tarihli Genel Kurul kararı 25.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup , 25.07.2022 tarih ve 10624 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047584
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0517,8279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1007
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
18:0518,2193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
18:05984,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,76
|Açılış
|: 984,33
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|37.415.313
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.182.339
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|337.872.442
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|312.947.958
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|41.068.730
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.082.099
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|3.972.292
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.308.550
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,80
|498.177.301
|% -5,71
|
|TIRE
|24,60
|73.720.226
|% -5,38
|
|THYAO
|49,64
|3.786.126.760
|% -0,82
|
|SISE
|21,26
|1.757.571.860
|% 1,53
|
|EKGYO
|3,16
|1.669.374.924
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.009.409.785
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,82
|963.378.624
|% 3,21
|
|EKGYO
|3,16
|1.669.374.924
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|310.095.942
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,82
|963.378.624
|% 3,21
|
|ODAS
|3,79
|659.884.502
|% 4,41
|
|TSKB
|2,42
|361.725.615
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8182
|17,8287
|% 0,57
|
|Euro
|18,1987
|18,2215
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4130
|21,5203
|% 0,90
|
|Frank
|18,4074
|18,5183
|% 0,25
|
|Riyal
|4,7311
|4,7548
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-10,29
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.620
|6.700
|-62,00
|
|Yarım
|3.226
|3.276
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.637
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem