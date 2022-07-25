***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi06.07.2022Tescil Tarihi25.07.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su25.07.2022-10624AçıklamalarBağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin , 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin (ara hesap dönemleri dahil) Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetimi için ‘'VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'' firması ile sözleşme imzalanmasına ilişkin olarak 06.07.2022 tarihli Genel Kurul kararı 25.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup , 25.07.2022 tarih ve 10624 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştirKamuoyuna Saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047584BIST