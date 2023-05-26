***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz 02.05.2023 tarih ve 2023/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ileBağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin , 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin (ara hesap dönemleri dahil) Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetimi için ‘'VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'' firmasının ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154164BIST