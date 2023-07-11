***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.07.2023 17:35
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2023
Tescil Tarihi
11.07.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.07.2023 -10868
Açıklamalar
Bağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin , 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin (ara hesap dönemleri dahil) Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetimi için ‘'VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'' firması ile sözleşme imzalanmasına ilişkin olarak 07.07.2023 tarihli Genel Kurul kararı 11.07.2023 tarihinde tescil edilmiş olup , 11.07.2023 tarih ve 10868 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170478
BIST