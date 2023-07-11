***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.07.2023Tescil Tarihi11.07.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su11.07.2023 -10868AçıklamalarBağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin , 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin (ara hesap dönemleri dahil) Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetimi için ‘'VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'' firması ile sözleşme imzalanmasına ilişkin olarak 07.07.2023 tarihli Genel Kurul kararı 11.07.2023 tarihinde tescil edilmiş olup , 11.07.2023 tarih ve 10868 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştirKamuoyuna Saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170478BIST