***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
09.06.2022 15:47
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.06.2021 tarih 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen
Bilgilendirme Politikası
29.03.2022 tarih 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tadil edilmiş olup 06.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036441
BIST
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|TBORG
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|EUREN
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|FLAP
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|FONET
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|DOCO
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|TSGYO
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|51.696.262
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|OYYAT
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|91.358.168
|% -10,00
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|ULUUN
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|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
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|5.156.750.659
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|SASA
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|1.839.999.084
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|SAHOL
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|1.109.728.099
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|EKGYO
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|DOHOL
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|YKBNK
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|676.469.251
|% 0,22
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|SEGYO
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|166.239.553
|% -7,94
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|ODAS
|2,91
|394.136.653
|% 1,39
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|15:46
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,2083
|17,2172
|% 0,53
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|Euro
|18,5359
|18,5987
|% 1,11
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|Sterlin
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|21,6315
|% 0,55
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|Frank
|17,5796
|17,6855
|% 0,84
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|Riyal
|4,5799
|4,6029
|% 0,61
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-3,13
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|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,28
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|Cumhuriyet
|6.828
|6.931
|13,00
|
|Tam
|6.790
|6.961
|4,13
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|Yarım
|3.282
|3.367
|2,00
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|Çeyrek
|1.646
|1.684
|1,00
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|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,04
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|B. Petrol
|123
|123
|-0,18
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