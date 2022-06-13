***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.06.2022 12:11
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.05.2022 tarih ve 2022/26 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin '' Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süreleri'' ne ilişkin 10. maddesinin tadiline karar verilmiş olup 06.07.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda onaya sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036892
BIST
14:092.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -15,28
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
14:0917,2601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1497
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
14:0918,0860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0744
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
14:091.030,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.030,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler14:07
|UFUK
|55,45
|2.505.248
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|1.512.241
|% 9,65
|
|KRTEK
|19,31
|25.614.471
|% 8,73
|
|EUREN
|23,30
|287.222.884
|% 7,87
|
|ORCAY
|17,79
|44.964.251
|% 7,82
|
|TSGYO
|5,48
|72.390.123
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|ULUUN
|19,46
|70.208.250
|% -6,35
|
|KRSTL
|7,04
|2.820.747
|% -5,88
|
|THYAO
|47,08
|3.219.784.949
|% 0,81
|
|EREGL
|31,76
|1.540.307.774
|% -4,45
|
|SISE
|22,04
|911.989.094
|% -0,81
|
|SASA
|42,64
|899.601.084
|% -3,00
|
|KRDMD
|13,41
|858.273.577
|% -4,15
|
|SEGYO
|1,21
|185.693.425
|% 4,31
|
|DOHOL
|4,08
|467.429.999
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,59
|291.585.127
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,76
|489.940.973
|% 0,21
|
|ODAS
|2,84
|248.622.535
|% -2,74
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2510
|17,2634
|% 0,89
|
|Euro
|18,0662
|18,0989
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,9705
|21,0756
|% -0,17
|
|Frank
|17,2935
|17,3976
|% 0,27
|
|Riyal
|4,5846
|4,6076
|% 0,82
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-14,60
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.834
|6.937
|30,00
|
|Tam
|6.817
|6.925
|-15,00
|
|Yarım
|3.347
|3.387
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,10
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,60
|