***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.05.2022 tarih ve 2022/26 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin '' Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süreleri'' ne ilişkin 10. maddesinin tadiline karar verilmiş olup 06.07.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda onaya sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036892BIST