***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
05.08.2021 16:27
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Esas Sözleşme
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
KURULUŞ 27/11/1954 24/12/1954 215
73-77-80 19/08/1962 17/03/1962 8
7 26/07/1963 01/08/1963 1925
7 30/12/1972 09/01/1973 4744
22 17/04/1975 28/04/1975 121
4 09/05/1975 20/05/1975 135
7 25/10/1977 26/10/1977 335
7 02/03/1982 24/03/1982 468
7 01/06/1984 06/06/1984 1026
7 02/05/1986 07/05/1986 1509
TÜRKŞEKER ORTAKLIK HALİNE GETİRME 28/05/1993 09/06/1993 3294
ANA SÖZLEŞME TASİLİNE İLİŞKİN İPTAL KARARININ TASHİHİ 09/01/1993 12/11/1993 342
SAN.TİC.BAK.LIĞININ 26.11.1993 TARİHİNDDE TESTİKİNDEN GEÇEN ESAS MUKAVALE TADİL TASARISI MEMURLUĞUMUZA TEVDİ EDİLEREK TESCİL VE İLAN TALEBİ. 23/12/1993 31/12/1993 3439
6 28/07/1995 09/08/1995 3846
3-6 14/07/1999 28/07/1999 4843
6 29/07/2003 07/08/2003 5858
16 07/01/2004 15/01/2004 5968
3 14/03/2004 22/04/2004 6035
HİSSE DEVRİ 12/10/2004 21/10/2004 6162
2-6-7-9-11-12-16-18-22-40 25/01/2005 23/02/2005 6246
6-9-10-34 29/12/2005 17/01/2006 6472
3-6 24/05/2006 02/06/2006 6569
6 12/12/2007 26/11/2007 6964
66 26/12/2007 10/01/2008 6974
11-16-18 03/03/2008 13/03/2008 7019
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ YENİ TTK YA UYARLANMASI 04/07/2013 11/07/2013 8361
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954991
BIST