***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarKütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Esas SözleşmeBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoKURULUŞ 27/11/1954 24/12/1954 21573-77-80 19/08/1962 17/03/1962 87 26/07/1963 01/08/1963 19257 30/12/1972 09/01/1973 474422 17/04/1975 28/04/1975 1214 09/05/1975 20/05/1975 1357 25/10/1977 26/10/1977 3357 02/03/1982 24/03/1982 4687 01/06/1984 06/06/1984 10267 02/05/1986 07/05/1986 1509TÜRKŞEKER ORTAKLIK HALİNE GETİRME 28/05/1993 09/06/1993 3294ANA SÖZLEŞME TASİLİNE İLİŞKİN İPTAL KARARININ TASHİHİ 09/01/1993 12/11/1993 342SAN.TİC.BAK.LIĞININ 26.11.1993 TARİHİNDDE TESTİKİNDEN GEÇEN ESAS MUKAVALE TADİL TASARISI MEMURLUĞUMUZA TEVDİ EDİLEREK TESCİL VE İLAN TALEBİ. 23/12/1993 31/12/1993 34396 28/07/1995 09/08/1995 38463-6 14/07/1999 28/07/1999 48436 29/07/2003 07/08/2003 585816 07/01/2004 15/01/2004 59683 14/03/2004 22/04/2004 6035HİSSE DEVRİ 12/10/2004 21/10/2004 61622-6-7-9-11-12-16-18-22-40 25/01/2005 23/02/2005 62466-9-10-34 29/12/2005 17/01/2006 64723-6 24/05/2006 02/06/2006 65696 12/12/2007 26/11/2007 696466 26/12/2007 10/01/2008 697411-16-18 03/03/2008 13/03/2008 7019ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ YENİ TTK YA UYARLANMASI 04/07/2013 11/07/2013 8361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954991BIST