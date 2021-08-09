***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar30/06/2021 TARİHLİ FAALİYET RAPORU EKTEDİRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956527BIST