***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler46.000.000 -713.421 -581.457 28.567.570 -3.682.886 34.633.788 104.223.594 104.223.594Transferler3.304.867 31.328.921 -34.633.788 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)59.464 13.347.519 13.406.983 13.406.983Kar Payları-31.839.403 -31.839.403 -31.839.403Dönem Sonu Bakiyeler46.000.000 -653.957 -581.457 31.872.437 -4.193.368 13.347.519 85.791.174 85.791.174Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler46.000.000 466.003.707 -809.345 -581.322 31.872.437 -3.907.597 31.275.117 569.852.997 569.852.997Transferler3.744.444 27.530.673 -31.275.117 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.040.000 150.597 21.741.948 24.932.545 24.932.545Kar Payları31 -36.000.001 -36.000.001 -36.000.001Dönem Sonu Bakiyeler46.000.000 469.043.707 -658.748 -581.322 35.616.881 -12.376.925 21.741.948 558.785.541 558.785.541Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-72.181.785 -34.083.494Dönem Karı (Zararı)21.741.948 13.347.519Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler759.681 -596.451Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler86.243 96.488Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler786.492 716.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler786.492 716.397Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler39.496 -941.127Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-152.550 -468.209Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-152.550 -468.209İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-96.470.444 -46.789.818Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.163 -26.988Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.069.056 -289.782Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler46.920.196 39.619.963Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-116.825.894 -77.671.408Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.502.853 -8.421.603Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-73.968.815 -34.038.750Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-940.414 -369.831Vergi İadeleri (Ödemeleri)2.727.444 325.087YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-188.199 -228.581Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri152.550 594.059Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri152.550 594.059Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-340.749 -822.640Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-340.749 -822.640FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.089.664 -29.426.667Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.089.663 2.412.736Ödenen Temettüler-36.000.001 -31.839.403YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-110.459.648 -63.738.742NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-110.459.648 -63.738.742DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ164.880.067 115.850.704DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.420.419 52.111.962Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 54.420.419 164.880.067Ticari Alacaklar0 1.956İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 1.956Diğer Alacaklar89.396 190.791İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 - 8 23.760 103.204İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 65.636 87.587Stoklar9 24.602.073 71.522.269Peşin Ödenmiş Giderler10 23.780.652 185.337Diğer Dönen Varlıklar16 141.659 1.882.899ARA TOPLAM103.034.199 238.663.319TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR103.034.199 238.663.319DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 35.097 35.097Diğer Alacaklar2.268 1.870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.268 1.870Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 200.774.490 200.774.490Maddi Duran Varlıklar12 391.001.668 391.618.550Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.870 20.504Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 7.870 20.504TOPLAM DURAN VARLIKLAR591.821.393 592.450.511TOPLAM VARLIKLAR694.855.592 831.113.830KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 6.697.337 8.787.000Ticari Borçlar3.847.622 120.673.516İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 - 7 4.288 4.288İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.843.334 120.669.228Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.434.515 2.154.554Diğer Borçlar1.774.064 5.424.425İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.774.064 5.424.425Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)77.946 5.105.745İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 77.946 5.105.745Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 2.727.444 0Kısa Vadeli Karşılıklar214.111 243.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 214.111 243.867Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 8.507 113.161ARA TOPLAM16.781.546 142.502.268TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.781.546 142.502.268UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar6.326.410 6.633.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.988.849 6.296.054Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 337.561 337.561Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 112.962.095 112.124.950TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.288.505 118.758.565TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER136.070.051 261.260.833ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar558.785.541 569.852.997Ödenmiş Sermaye17 46.000.000 46.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)468.384.959 465.194.362Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)468.384.959 465.194.362Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 469.043.707 466.003.707Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -658.748 -809.345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-581.322 -581.322Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-581.322 -581.322Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 -581.322 -581.322Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 35.616.881 31.872.437Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -12.376.925 -3.907.597Net Dönem Karı veya Zararı21.741.948 31.275.117TOPLAM ÖZKAYNAKLAR558.785.541 569.852.997TOPLAM KAYNAKLAR694.855.592 831.113.830Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 75.346.961 62.977.351 29.756.821 7.778.432Satışların Maliyeti18 -60.835.409 -51.127.999 -22.905.084 -6.020.992TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.511.552 11.849.352 6.851.737 1.757.440BRÜT KAR (ZARAR)14.511.552 11.849.352 6.851.737 1.757.440Genel Yönetim Giderleri19 - 20 -3.388.768 -2.409.806 -2.052.564 -1.167.958Pazarlama Giderleri19 - 20 -642.985 -407.983 -187.698 -163.159Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 774.323 1.523.879 462.974 1.208.665Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -164.485 -1.231.605 -77.846 -1.165.671ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.089.637 9.323.837 4.996.603 469.317Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 219.503 523.912 34.422 28.508FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.309.140 9.847.749 5.031.025 497.825Finansman Gelirleri23 16.167.385 5.404.806 4.907.455 2.001.531Finansman Giderleri23 -694.430 -606.801 -349.835 -403.380SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.782.095 14.645.754 9.588.645 2.095.976Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.040.147 -1.298.235 -2.883.179 371.059Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -5.000.651 -2.239.362 -2.837.875 -336.993Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -39.496 941.127 -45.304 708.052SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.741.948 13.347.519 6.705.466 2.467.035DÖNEM KARI (ZARARI)21.741.948 13.347.519 6.705.466 2.467.035Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.741.948 13.347.519 6.705.466 2.467.035Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.190.597 59.464 -43.569 -182.930Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 3.800.000 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 188.246 74.330 -54.462 -228.663Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-797.649 -14.866 10.893 45.733Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -797.649 -14.866 10.893 45.733Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.190.597 59.464 -43.569 -182.930TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.932.545 13.406.983 6.661.897 2.284.105Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.932.545 13.406.983 6.661.897 2.284.105http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956519BIST