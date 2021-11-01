***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler46.000.000 -713.421 -581.457 28.567.570 -3.682.886 34.633.788 104.223.594 104.223.594Transferler3.304.867 31.328.921 -34.633.788 -31.553.633 -31.553.633Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-73.894 13.377.435 13.303.541 13.303.541Dönem Sonu Bakiyeler46.000.000 -787.315 -581.457 31.872.437 -3.907.598 13.377.435 85.973.502 85.973.502Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler46.000.000 466.003.707 -809.345 -581.322 31.872.437 -3.907.597 31.275.117 569.852.997 569.852.997Transferler-1.375.215 3.744.444 27.530.673 -31.275.117 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.040.000 -326.350 23.919.937 26.633.587 26.633.587Kar Payları-36.000.001 -36.000.001 -36.000.001Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)253.231 253.231 253.231Dönem Sonu Bakiyeler46.000.000 467.668.492 -1.135.695 -581.322 35.616.881 -10.748.479 23.919.937 560.739.814 560.739.814Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-88.868.894 -39.216.456Dönem Karı (Zararı)23.919.937 13.377.435Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler716.058 923.649Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler134.755 143.111Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.207 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.540.929 1.123.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.388.379 1.123.744Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler152.550Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-420.234 293.917Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-534.185 -637.123Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-534.185 -637.123İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-112.459.983 -52.775.674Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.161 1.067Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.036.110 -13.897.053Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler22.478.289 29.630.798Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-100.516.934 -66.159.576Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.645.620 -2.350.910İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler253.231Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-87.823.988 -38.474.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.044.906 -741.866Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.538.194 306.174Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.402.550 1.175.660Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.402.550 1.175.660Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-864.356 -869.486Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-864.356 -869.486FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.086.527 -29.040.847Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.086.526 2.512.786Ödenen Temettüler-36.000.001 -31.553.633YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-125.417.227 -67.951.129NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-125.417.227 -67.951.129DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ164.880.067 115.850.704DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.462.840 47.899.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 39.462.840 164.880.067Ticari Alacaklar2 1.956İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2 1.956Diğer Alacaklar110.420 190.791İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 - 8 10.260 103.204İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 100.160 87.587Stoklar9 49.043.980 71.522.269Peşin Ödenmiş Giderler10 35.597.553 185.337Diğer Dönen Varlıklar16 1.736.351 1.882.899ARA TOPLAM125.951.146 238.663.319TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR125.951.146 238.663.319DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 35.097 35.097Diğer Alacaklar2.633 1.870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.633 1.870Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 200.774.490 200.774.490Maddi Duran Varlıklar12 387.115.324 391.618.550Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.016 20.504Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 35.016 20.504TOPLAM DURAN VARLIKLAR587.962.560 592.450.511TOPLAM VARLIKLAR713.913.706 831.113.830KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 6.700.474 8.787.000Ticari Borçlar20.156.582 120.673.516İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 - 7 7.866 4.288İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 20.148.716 120.669.228Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 4.152.896 2.154.554Diğer Borçlar1.495.009 5.424.425İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 - 8 331.739İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.163.270 5.424.425Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)456.122 5.105.745İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 456.122 5.105.745Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar304.419 243.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 304.419 243.867Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 48.238 113.161ARA TOPLAM33.313.740 142.502.268TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.313.740 142.502.268UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar7.477.023 6.633.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 6.986.912 6.296.054Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 490.111 337.561Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 112.383.129 112.124.950TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.860.152 118.758.565TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER153.173.892 261.260.833ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar560.739.814 569.852.997Ödenmiş Sermaye17 46.000.000 46.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 466.532.797 465.194.362Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)466.532.797 465.194.362Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 467.668.492 466.003.707Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.135.695 -809.345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-581.322 -581.322Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-581.322 -581.322Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 -581.322 -581.322Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 35.616.881 31.872.437Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -10.748.479 -3.907.597Net Dönem Karı veya Zararı23.919.937 31.275.117TOPLAM ÖZKAYNAKLAR560.739.814 569.852.997TOPLAM KAYNAKLAR713.913.706 831.113.830Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 80.052.872 68.876.398 4.705.911 5.899.047Satışların Maliyeti18 -65.030.721 -56.011.276 -4.195.312 -4.883.277TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.022.151 12.865.122 510.599 1.015.770BRÜT KAR (ZARAR)15.022.151 12.865.122 510.599 1.015.770Genel Yönetim Giderleri19 - 20 -5.049.287 -3.845.087 -2.059.726 -1.435.281Pazarlama Giderleri19 - 20 -988.790 -591.485 -345.805 -183.502Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.727.540 1.919.088 1.953.217 395.209Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.101.076 -1.308.905 -537.384 -77.300ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.610.538 9.038.733 -479.099 -285.104Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 634.561 1.733.521 415.058 1.209.609Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 -981.065 0 -981.065FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.245.099 9.791.189 -64.041 -56.560Finansman Gelirleri23 18.515.917 7.225.191 2.348.532 1.820.385Finansman Giderleri23 -1.097.268 -1.020.327 -402.838 -413.526SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.663.748 15.996.053 1.881.653 1.350.299Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.743.811 -2.618.618 296.336 -1.320.383Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -5.164.045 -2.324.701 -163.394 -85.339Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 420.234 -293.917 459.730 -1.235.044SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.919.937 13.377.435 2.177.989 29.916DÖNEM KARI (ZARARI)23.919.937 13.377.435 2.177.989 29.916Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.919.937 13.377.435 2.177.989 29.916Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.713.650 -73.894 -476.947 -133.358Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 3.800.000 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -407.937 -92.368 -596.183 -166.698Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-678.413 18.474 119.236 33.340Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -678.413 18.474 119.236 33.340Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.713.650 -73.894 -476.947 -133.358TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.633.587 13.303.541 1.701.042 -103.442Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları26.633.587 13.303.541 1.701.042 -103.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973830BIST