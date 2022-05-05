***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 46.000.000 466.003.707 -809.345 -581.322 31.872.437 -3.907.597 31.275.117 569.852.997 0 569.852.997Transferler31.275.117 -31.275.117 18.270.648 0 18.270.648Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.040.000 194.166 15.036.482Dönem Sonu Bakiyeler17 46.000.000 469.043.707 -615.179 -581.322 31.872.437 27.367.520 15.036.482 588.123.645 0 588.123.645Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 46.000.000 466.293.277 -1.497.302 -588.131 35.616.881 -9.373.264 101.927.240 638.378.701 0 638.378.701Transferler2.303.382 99.623.858 -101.927.240 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.290.092 95.156.978 93.866.886 0 93.866.886Dönem Sonu Bakiyeler17 46.000.000 466.293.277 -2.787.394 -588.131 37.920.263 90.250.594 95.156.978 732.245.587 0 732.245.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-112.150.002 -43.545.481Dönem Karı (Zararı)95.156.978 15.036.482Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.554.205 249.312Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 - 13 17.010 34.253Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler730.017 373.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 730.017 373.417Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.411.234Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.411.234Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.101.409Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -5.101.409Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-788.589 -5.808Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -152.550Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 0 -152.550İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-211.261.856 -60.830.394Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -121.750.563 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -26.974 1.247Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -845.030 872.039Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 33.612.654 30.211.551Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -105.219.253 -105.166.235Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -3.465.374 13.251.004İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.567.316Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-126.659.083 -45.544.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-172.800 -138.312Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 14.681.881 2.137.431Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-482.379 62.849Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 152.550Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 152.550Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-482.379 -89.701Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -482.379 -89.701FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.500.957 -8.787.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.203.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.702.043 -8.787.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-99.131.424 -52.269.632NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-99.131.424 -52.269.632DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 163.881.862 164.880.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 64.750.438 112.610.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 64.750.438 163.881.862Finansal Yatırımlar5 131.674.470Ticari Alacaklar26.976 2İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 26.976 2Diğer Alacaklar27.993.919 27.304.392İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 26.811.981 27.231.463İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.181.938 72.929Stoklar9 60.021.620 93.634.274Peşin Ödenmiş Giderler10 5.990.076 823.787Diğer Dönen Varlıklar336.831 181.069İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 336.831 181.069ARA TOPLAM290.794.330 285.825.386TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR290.794.330 285.825.386DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 26.586 26.586Diğer Alacaklar1.958 2.217İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.958 2.217Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 273.200.000 273.200.000Maddi Duran Varlıklar12 382.831.686 384.894.717Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.464 29.971Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 19.464 29.971TOPLAM DURAN VARLIKLAR656.079.694 658.153.491TOPLAM VARLIKLAR946.874.024 943.978.877KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.203.000 6.702.043İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.203.000 6.702.043Banka Kredileri6 20.203.000 6.702.043Ticari Borçlar34.411.966 140.219.955İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 12.270.521 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 22.141.445 140.219.955Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.647.893 3.007.403Diğer Borçlar402.492 3.867.866İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 402.492 3.867.866Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)330.008 10.644.741İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 330.008 10.644.741Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 21.132.685 6.450.804Kısa Vadeli Karşılıklar239.538 236.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 239.538 236.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 31.716 110.966ARA TOPLAM79.399.298 171.240.140TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.399.298 171.240.140UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)155.367 341.808Uzun Vadeli Karşılıklar10.271.196 8.104.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 9.933.635 7.766.979Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 337.561 337.561Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 124.802.576 125.913.688TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER135.229.139 134.360.036TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER214.628.437 305.600.176ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar732.245.587 638.378.701Ödenmiş Sermaye17 46.000.000 46.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)463.505.883 464.795.975Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)463.505.883 464.795.975Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 466.293.277 466.293.277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.787.394 -1.497.302Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-588.131 -588.131Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-588.131 -588.131Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 -588.131 -588.131Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 37.920.263 35.616.881Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 90.250.594 -9.373.264Net Dönem Karı veya Zararı95.156.978 101.927.240TOPLAM ÖZKAYNAKLAR732.245.587 638.378.701TOPLAM KAYNAKLAR946.874.024 943.978.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 177.902.742 45.590.140Satışların Maliyeti18 -72.566.286 -37.930.325TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)105.336.456 7.659.815BRÜT KAR (ZARAR)105.336.456 7.659.815Genel Yönetim Giderleri20 -3.993.121 -1.336.204Pazarlama Giderleri20 -496.860 -455.287Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.083.647 311.349Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.284.434 -86.639ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)99.645.688 6.093.034Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 5.211.528 185.081FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)104.857.216 6.278.115Finansman Gelirleri23 11.931.621 11.259.930Finansman Giderleri23 -1.213.689 -344.595SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)115.575.148 17.193.450Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.418.170 -2.156.968Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -21.206.759 -2.162.776Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 788.589 5.808SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)95.156.978 15.036.482DÖNEM KARI (ZARARI)95.156.978 15.036.482Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları95.156.978 15.036.482Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.290.092 3.234.166Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.800.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -1.612.615 242.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler322.523 -808.542Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 322.523 -808.542Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.290.092 3.234.166TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)93.866.886 18.270.648Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları93.866.886 18.270.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026710BIST