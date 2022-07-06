***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 06.07.2022 Tarihli Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 11.05.2022Genel Kurul Tarihi 06.07.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.07.2022Ülke TürkiyeŞehir KÜTAHYAİlçe KÜTAHYA MERKEZAdres KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI GAYBİEFENDİ MH. ATATÜRK BULVARI NO 95Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi.4 - 2021 yılı hesap dönemi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi5 - 2021 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması7 - 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması10 - Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi'' başlıklı 10.Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması11 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması12 - Şirket Ücretlendirme Politikasının müzakeresi ve pay sahiplerinin bilgisine sunulması13 - Şirket Bilgilendirme Politikasının müzakeresi ve pay sahiplerinin bilgisine sunulması14 - Şirket Kar Dağıtım Politikasının müzakeresi , oya sunulması ve karara bağlanması15 - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması16 - Şirket Bağış ve Yardım Politikasının müzakeresi , oya sunulması ve karara bağlanması17 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2023 yılında 2022 yılı olağan genel kurulu yapılıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması19 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi20 - Dilek ve temenniler21 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI-KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ-KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul'u , gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 14:00'de Gaybiefendi Mh. Atatürk Bulvarı No:95 Merkez /Kütahya adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.kutahyaseker.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042223BIST