***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
07.09.2021 15:46
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklariği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962240
BIST
13:331.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
13:338,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4527
13:3310,0349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0970
En Düşük
10,0057
13:33488,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,94
|Açılış
|: 488,69
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler13:33
|ORCAY
|14,33
|144.365.401
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.340.713
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|40.459.998
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|30.140.620
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|1.130.537
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|1.168.787
|% -8,17
|
|BASCM
|9,42
|35.105
|% -5,71
|
|CASA
|131,80
|261.077
|% -5,45
|
|BRMEN
|2,40
|69.422
|% -4,76
|
|BURCE
|22,94
|21.633.679
|% -2,55
|
|GARAN
|9,43
|881.032.877
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,52
|389.371.426
|% -0,40
|
|HALKB
|4,78
|285.334.899
|% 2,36
|
|THYAO
|12,43
|279.616.135
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,25
|274.256.510
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,52
|389.371.426
|% -0,40
|
|GARAN
|9,43
|881.032.877
|% 0,21
|
|HALKB
|4,78
|285.334.899
|% 2,36
|
|IHLAS
|0,60
|30.133.285
|% -1,64
|
|KRDMD
|7,25
|274.256.510
|% -0,14
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4615
|8,4632
|% 0,01
|
|Euro
|10,0278
|10,0349
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6620
|11,7204
|% 0,40
|
|Frank
|9,1746
|9,2299
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2505
|2,2618
|% 0,08
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|6,13
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,92
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,24
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|6,89
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,44
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|0,20
|