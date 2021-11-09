Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

09.11.2021 11:03
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin


***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu "ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976171


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:561.614
Değişim :  0,34% |  5,40
Açılış :  1.612  
Önceki Kapanış :  1.609  
En Yüksek
1.614 En Düşük
1.605
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 6,18 23.225.713 % 9,96  
DOBUR 84,55 1.367.427 % 9,95  
GSDDE 4,24 15.987.892 % 7,07  
KSTUR 228,10 38.777 % 6,84  
VERTU 27,40 57.637.110 % 6,70  
daha fazla
10:54 Alış Satış %  
Dolar 9,7204 9,7263 % 0,50  
Euro 11,2754 11,2891 % 0,59  
Sterlin 13,1497 13,2156 % 0,45  
Frank 10,6065 10,6704 % 0,51  
Riyal 2,5844 2,5974 % 0,44  
daha fazla
10:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 -2,23  
Altın Gr. 569 569 1,48  
Cumhuriyet 3.770 3.827 29,00  
Tam 3.751 3.845 28,32  
Yarım 1.813 1.860 13,70  
Çeyrek 909 930 6,85  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 -0,14  
Gümüş Gr. 7,59 7,61 -0,02  
B. Petrol 83,45 83,45 0,02  
Seans Raporu 10:54
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru