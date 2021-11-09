***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
09.11.2021 11:03
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu "ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976171
BIST
10:561.614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,40
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.614
En Düşük
1.605
10:569,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0480
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
10:5611,2863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0639
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
10:56568,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,93
|Açılış
|: 568,81
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler10:54
|TSPOR
|6,18
|23.225.713
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,24
|15.987.892
|% 7,07
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|VERTU
|27,40
|57.637.110
|% 6,70
|
|ERSU
|4,64
|28.121.360
|% -9,90
|
|INVEO
|29,16
|4.242.433
|% -7,72
|
|AKFGY
|5,49
|15.602.279
|% -7,26
|
|KARYE
|13,67
|61.509.142
|% -5,33
|
|DOKTA
|35,66
|5.143.668
|% -4,91
|
|PETKM
|6,88
|614.604.560
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,09
|614.272.437
|% 1,64
|
|THYAO
|18,28
|605.025.415
|% 1,27
|
|GARAN
|10,67
|527.651.917
|% -1,02
|
|SISE
|9,11
|359.181.499
|% 1,56
|
|YKBNK
|3,09
|614.272.437
|% 1,64
|
|PETKM
|6,88
|614.604.560
|% 0,88
|
|ODAS
|1,50
|113.539.919
|% 1,35
|
|TSKB
|1,61
|85.593.237
|% 0,63
|
|GARAN
|10,67
|527.651.917
|% -1,02
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7204
|9,7263
|% 0,50
|
|Euro
|11,2754
|11,2891
|% 0,59
|
|Sterlin
|13,1497
|13,2156
|% 0,45
|
|Frank
|10,6065
|10,6704
|% 0,51
|
|Riyal
|2,5844
|2,5974
|% 0,44
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-2,23
|
|Altın Gr.
|569
|569
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,45
|83,45
|0,02
|
Seans Raporu
10:54
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11:06GSDDE
Yüzde 7.32 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 779, 761 adet işlem
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11:05VERTU
Yüzde 6.70 oranında artışla 27.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 107, 760 adet işlem
-
11:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, DOHOL, GARAN
-
11:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, FROTO, SISE
-
11:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 73 artarak (% 0.26 ) 1, 421