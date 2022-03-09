***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
09.03.2022 17:07
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.ma
17:092.042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 30,58
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
17:0914,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1976
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
17:0916,2007
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 0,3963
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,2405
En Düşük
15,7698
17:09932,34
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -21,67
|Açılış
|: 933,55
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
932,93
BIST En Aktif Hisseler17:07
|GZNMI
|16,94
|404.646
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,27
|297.144.209
|% 9,97
|
|GRSEL
|9,07
|439.260
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|94.874.358
|% 9,88
|
|HLGYO
|1,71
|76.240.741
|% 9,62
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|EUHOL
|2,77
|20.394.283
|% -5,78
|
|BRLSM
|9,10
|24.218.711
|% -5,70
|
|RYSAS
|4,33
|14.829.994
|% -5,46
|
|VAKBN
|3,35
|13.399.999.997
|% 1,52
|
|THYAO
|26,14
|4.834.124.185
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,35
|3.158.875.348
|% -1,64
|
|SASA
|55,60
|2.446.805.089
|% 9,56
|
|KOZAL
|139,80
|1.884.213.048
|% -3,32
|
|VAKBN
|3,35
|13.399.999.997
|% 1,52
|
|YKBNK
|3,73
|905.687.369
|% 3,04
|
|KRDMD
|14,35
|3.158.875.348
|% -1,64
|
|ODAS
|1,52
|314.930.435
|% 7,04
|
|DOHOL
|3,11
|599.095.413
|% 7,61
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6374
|14,6482
|% 1,37
|
|Euro
|16,1738
|16,2007
|% 2,51
|
|Sterlin
|19,2488
|19,3454
|% 1,92
|
|Frank
|15,7397
|15,8345
|% 1,54
|
|Riyal
|3,8971
|3,9166
|% 1,42
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-72,16
|
|Altın Gr.
|937
|938
|-16,17
|
|Cumhuriyet
|6.221
|6.315
|-28,00
|
|Tam
|6.187
|6.346
|-31,08
|
|Yarım
|2.990
|3.070
|-15,03
|
|Çeyrek
|1.500
|1.535
|-7,52
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|-0,08
|
|B. Petrol
|122
|122
|-5,75
|
Seans Raporu
17:07
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17:24ISGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 299, 244 adet işlem
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17:22ULUUN
Yüzde 8.64 oranında artışla 9.18 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 144, 912 adet işlem
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17:21HEKTS
Yüzde 7.51 oranında artışla 14.75 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 940, 518 adet işlem
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17:20XU100
Endeks 2, 040 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 32, 844.00 milyon TL de