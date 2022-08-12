***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
12.08.2022 11:16
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu "ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054955
BIST
12:342.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,42
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:3417,9610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:3418,5236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:341.032,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.032,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:32
|TRCAS
|10,57
|76.539.553
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|50.627.330
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|75.561.789
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.350.183
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.209.342
|% 9,77
|
|PAMEL
|169,30
|11.823.402
|% -9,56
|
|KZBGY
|28,78
|22.550.673
|% -8,34
|
|BLCYT
|12,02
|40.787.485
|% -6,82
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|TEKTU
|1,74
|42.998.827
|% -6,45
|
|THYAO
|62,60
|3.505.777.313
|% 1,95
|
|YKBNK
|5,67
|917.127.004
|% 0,89
|
|SAHOL
|23,78
|858.234.637
|% -1,49
|
|AKBNK
|10,25
|793.338.144
|% 1,79
|
|GARAN
|18,17
|787.031.095
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,67
|917.127.004
|% 0,89
|
|ODAS
|4,02
|612.145.612
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,63
|606.100.620
|% 4,99
|
|DOHOL
|4,44
|490.786.479
|% -0,67
|
|EKGYO
|3,63
|350.413.657
|% -0,55
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9608
|% 0,13
|
|Euro
|18,5086
|18,5212
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,7500
|21,8590
|% -0,39
|
|Frank
|19,0029
|19,1174
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7678
|4,7918
|% 0,09
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-2,62
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|-33,00
|
|Tam
|6.920
|6.969
|-23,00
|
|Yarım
|3.372
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,54
|