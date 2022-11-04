***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
04.11.2022 15:11
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu "ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076791
BIST
14:584.184
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 78,40
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
14:5818,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
14:5818,2565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0788
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
14:58988,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 13,57
|Açılış
|: 988,78
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
990,11
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler14:58
|MIATK
|83,15
|54.766.218
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.381.895
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.663.146
|% 9,96
|
|EREGL
|33,26
|6.134.523.500
|% 9,84
|
|LUKSK
|83,00
|23.785.128
|% 9,35
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,90
|136.373.981
|% -8,81
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|COSMO
|81,80
|1.904.040
|% -7,05
|
|THYAO
|104,50
|7.636.324.753
|% 2,65
|
|EREGL
|33,26
|6.134.523.500
|% 9,84
|
|KRDMD
|13,01
|3.379.981.960
|% 7,43
|
|TUPRS
|427,50
|3.333.294.606
|% 4,91
|
|SASA
|144,30
|2.201.802.066
|% 6,18
|
|EKGYO
|4,60
|1.266.143.911
|% 1,55
|
|KRDMD
|13,01
|3.379.981.960
|% 7,43
|
|EREGL
|33,26
|6.134.523.500
|% 9,84
|
|HALKB
|8,41
|1.056.541.228
|% 2,44
|
|ISCTR
|8,76
|1.089.776.095
|% 0,69
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6183
|18,6232
|% 0,05
|
|Euro
|18,2436
|18,2565
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,8291
|20,9336
|% 0,59
|
|Frank
|18,4385
|18,5495
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,05
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|22,07
|
|Altın Gr.
|988
|988
|13,09
|
|Cumhuriyet
|6.585
|6.685
|68,00
|
|Tam
|6.616
|6.673
|39,00
|
|Yarım
|3.224
|3.264
|20,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.632
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,96
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,25
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|3,02
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
-
15:13MAGEN
Yüzde 5.10 oranında artışla 28.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 228, 636 adet işlem
-
15:12DOKTA
Yüzde 6.95 oranında artışla 52.30 lira fiyatla işlem gören hissede 962, 462 adet işlem
-
15:11KRDMD
Yüzde 7.18 oranında artışla 12.98 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 460, 432 adet işlem
-
15:10PENTA
Yüzde 5.01 oranında artışla 68.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 562, 654 adet işlem
-
15:09XU100
Endeks 4, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 55, 651.00 milyon TL de