***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteÇinili Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021/2.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi12/08/2021Açıklamalar01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ilişkin 2021/2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu Ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957621BIST