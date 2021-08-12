***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.08.2021 17:25
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çinili Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/08/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ilişkin 2021/2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu Ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957621
BIST
18:001.445
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 33,73
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
18:008,5816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0433
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
18:0010,1037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0346
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
18:00482,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,62
|Açılış
|: 482,13
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VKFYO
|6,82
|27.888.268
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|4.030.184
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|150.153.847
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,76
|26.170.228
|% 9,93
|
|AGYO
|2,88
|43.971.091
|% 9,92
|
|IDGYO
|3,27
|31.081.156
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.639.654
|% -9,88
|
|DAGI
|4,26
|418.884.632
|% -9,55
|
|KUYAS
|2,52
|41.730.686
|% -8,70
|
|EDIP
|3,76
|85.321.136
|% -8,52
|
|GARAN
|9,31
|1.875.418.178
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,11
|1.237.074.788
|% 2,92
|
|TUPRS
|98,35
|973.737.521
|% 1,92
|
|EREGL
|19,72
|794.810.175
|% 3,41
|
|YKBNK
|2,51
|787.669.995
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,51
|787.669.995
|% 3,72
|
|GARAN
|9,31
|1.875.418.178
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,11
|1.237.074.788
|% 2,92
|
|GLYHO
|2,23
|188.149.142
|% -2,19
|
|DAGI
|4,26
|418.884.632
|% -9,55
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5726
|8,5786
|% -0,54
|
|Euro
|10,0684
|10,0787
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,8277
|11,8871
|% -0,79
|
|Frank
|9,2479
|9,3036
|% -0,76
|
|Riyal
|2,2794
|2,2908
|% -0,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-4,50
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,33
|71,33
|-0,11
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
-
17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD