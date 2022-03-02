***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
02.03.2022 10:27
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çinili Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin 2021/4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu Ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006403
BIST
11:221.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,96
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.985
En Düşük
1.962
11:2214,0538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1582
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,0969
En Düşük
13,8221
11:2215,6448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1380
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
11:22877,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 8,24
|Açılış
|: 877,42
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler11:22
|PAPIL
|20,56
|9.535.689
|% 9,07
|
|ISGYO
|6,54
|156.398.081
|% 8,10
|
|YUNSA
|13,45
|9.601.731
|% 7,95
|
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|KONKA
|10,84
|91.434.029
|% 7,54
|
|KARYE
|15,60
|24.997.942
|% -9,72
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|DAGHL
|13,99
|1.083.018
|% -6,11
|
|KRDMD
|12,49
|1.607.043.610
|% 1,88
|
|EREGL
|33,58
|984.757.343
|% 1,21
|
|THYAO
|25,22
|961.383.471
|% -0,16
|
|ASELS
|23,70
|674.772.831
|% -1,25
|
|TUPRS
|199,10
|497.160.538
|% 3,11
|
|KRDMD
|12,49
|1.607.043.610
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,66
|257.806.270
|% 0,83
|
|THYAO
|25,22
|961.383.471
|% -0,16
|
|PETKM
|7,77
|270.060.759
|% 0,26
|
|GARAN
|11,62
|383.746.989
|% 0,00
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0428
|14,0538
|% 1,14
|
|Euro
|15,6126
|15,6448
|% 0,89
|
|Sterlin
|18,6483
|18,7418
|% 1,04
|
|Frank
|15,2393
|15,3311
|% 1,14
|
|Riyal
|3,7390
|3,7578
|% 1,30
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-5,88
|
|Altın Gr.
|878
|878
|9,07
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,39
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,62
|