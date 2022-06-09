***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( İç Yönerge









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarGenel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge29.03.2022 tarih 2022/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tadil edilmiş olup 06.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurulun onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036459BIST