***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( İç Yönerge









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz , Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesineilişkin olarak06.07.2022 tarihli Genel Kurul kararı 25.07.2022tarihinde tescil edilmiş olup25.07.2022 tarih ve 10624 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştirKamuoyuna Saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047587BIST