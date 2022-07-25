***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( İç Yönerge
25.07.2022 17:37
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( İç Yönerge )
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Türkçe
İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz , Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine
ilişkin olarak
06.07.2022 tarihli Genel Kurul kararı 25.07.2022
tarihinde tescil edilmiş olup
,
25.07.2022 tarih ve 10624 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047587
BIST
17:492.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 31,54
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
17:4917,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1057
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
17:4918,2448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1216
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
17:49983,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,05
|Açılış
|: 983,74
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler17:47
|INTEM
|73,15
|37.159.727
|% 10,00
|
|MIPAZ
|7,28
|39.712.079
|% 9,97
|
|NTGAZ
|8,95
|41.980.248
|% 9,95
|
|KLRHO
|17,90
|69.805.299
|% 9,95
|
|ANGEN
|34,92
|193.949.967
|% 9,95
|
|HEDEF
|7,83
|86.939.914
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|ULUUN
|23,62
|484.055.658
|% -6,42
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|THYAO
|49,58
|3.519.454.648
|% -0,94
|
|SISE
|21,16
|1.656.121.946
|% 1,05
|
|EKGYO
|3,15
|1.633.490.741
|% -0,32
|
|AKBNK
|8,96
|971.934.932
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,81
|937.701.791
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.633.490.741
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,49
|309.885.880
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|937.701.791
|% 3,00
|
|ODAS
|3,77
|615.947.429
|% 3,86
|
|TSKB
|2,42
|355.483.028
|% 3,42
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8205
|17,8429
|% 0,65
|
|Euro
|18,2164
|18,2354
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,3950
|21,5023
|% 0,81
|
|Frank
|18,3966
|18,5074
|% 0,19
|
|Riyal
|4,7322
|4,7560
|% 0,60
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-11,49
|
|Altın Gr.
|985
|985
|0,41
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.646
|6.695
|-67,00
|
|Yarım
|3.238
|3.273
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,41
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,55
|-0,07
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,64
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem