***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKütahya Şeker Fabrikası A.Ş.Kar Dağılım Politikasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954998BIST