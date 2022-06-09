***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.06.2021 tarih 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası 29.03.2022 tarih 2022/16 sayılı Yöneti